投資人持續觀望俄烏戰爭的勢態發展，美東時間周二凌晨美股指數期貨小漲。

目前道瓊指數期貨上漲0.22%，標普500指數期貨漲0.17%，那斯達克100指數期貨微升0.01%。

國際油價持續走高，美國期油目前漲2.173%，報每桶97.8美元。布蘭特期油漲2.59%，報每桶100.51美元。

隨著俄烏局勢發展，周一美股主要指數陷入劇烈震盪，終場道瓊指數跌0.49%，收在33892.6點，盤中一度跌至33469.31點。標普500指數收跌0.24%，那斯達克綜合指數上漲0.41%。

俄烏戰爭尚未平熄，但兩國完成首次停火談判，且有意繼續進行協商。烏克蘭軍隊頑強抵抗俄軍入侵，並守住首都基輔等主要城市。

西方國家擴大俄羅斯的經濟制裁力道，除了讓莫斯科當局難以動用6300億美元外匯存底之外，並宣布將俄國踢出國際支付系統「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）。美國財政部宣布立即禁止美國人和俄羅斯央行、俄羅斯主權基金和俄羅斯財政部進行任何交易。

俄國盧布一度急貶30%，再創歷史新低。俄國央行祭出一連串救市措施，包括將基準利率一舉從9.5%調升至20%。

摩根大通分析師Marko Kolanovic出具報告指出，俄烏戰爭最糟的拋售賣壓可能已經結束。雖然這場危機將使市場陷入震盪，但對企業獲利的直接影響應該不大。基於大宗商品價格上漲對通膨、經濟增長和消費者造成的影響，這場危機的間接風險較大。不過，這場危機也帶來了一線希望，即市場重新評估了聯準會的鴿派立場。

本周市場關注焦點亦包括聯準會主席鮑爾周三將赴國會進行半年一度的貨幣政策報告。大型零售商Target將在周二盤前發布財報，而雲端運算服務巨頭Salesforce將盤後公布業績。此外，IHS Markit美國2月製造業採購經理人指數（PMI）和ISM製造業PMI將於美東時間周二上午出爐。