瑞士信貸銀行（Credit Suisse）尚未擺脫去年虧損數以十億計美元陰霾，今天又面臨新挑戰，遭到一項跨國調查指控數十年來經手黑錢。瑞信對此「強烈否認」涉及不法行為。

路透社和法新社報導，一名內部揭弊者將1940年代至2010年代期間3.7萬個個人或公司的瑞信帳戶資料洩露給「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung），這家德國媒體再將資料提供給「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）以及美國「紐約時報」、英國「衛報」和法國「世界報」（Le Monde）等46家新聞機構。

媒體報導中的指控內容包括這家瑞士第2大銀行客戶當中，有侵犯人權的人口販子和遭受制裁的商界人士等。瑞信今天發出聲明否認這些「指控和影射」，並說有許多報導內容都是陳年舊事，有些還追溯到1940年代。

●港股壇教父、菲人口販子、梵蒂岡帳戶等被點名

根據衛報報導，瑞信一再為世界各地許多高風險客戶開立或維持銀行帳戶，包括菲律賓一名人口販子、香港一名港交所前主席、埃及一名下令殺害黎巴嫩流行歌星女友的大亨，還有委內瑞拉國營石油公司貪汙高層以及從埃及到烏克蘭的腐敗政客。

一個隸屬梵蒂岡的帳戶被用來撥款3億5000萬歐元（約新台幣112億元），對倫敦房地產進行涉嫌欺詐的投資，此案正是針對多名被告進行的刑事審判重點，涉案者包括樞機主教。

衛報提到，有香港「股壇教父」之稱的前香港聯合交易所主席李福兆2000年找銀行業者開戶時，鑒於他的來歷，他不太可能被視為普通客戶。

李福兆1990年因涉嫌在批核上市申請時受賄，被判入獄4年。然而根據爆料內容，10年後李福兆仍能開戶，這個帳戶後來持有5900萬瑞士法郎（約新台幣18億元）。

李福兆後來過世，但他的案件是記者群發現數十個有疑慮的案件之一，似乎顯示瑞信為曾涉重罪且可能須受嚴格審查的客戶開立或維持帳戶。

世界報則說，調查顯示，瑞信過去數十年持有與犯罪和貪汙有關的資金，無視國際銀行業規範。

非營利國際組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫」表示，這次是大型瑞士銀行歷來最大規模資料外洩案。世界報指出，這起外洩案涉及帳戶的總金額超過1000億美元（約新台幣2.8兆元）。

●瑞信否認指控

瑞信今天在聲明中說：「瑞士信貸銀行強烈否認本銀行被指涉及的業務行為相關指控和影射」。

「對方提出的問題多是陳年舊事，有些案例甚至追溯到1940年代，對這些事件的說法是根據局部、不準確、或斷章取義的選擇性資料，導致對本銀行業務行為帶有偏見的解讀。」

瑞信表示，過去3週接獲媒體組織「無數詢問」，並已檢視許多對方所談到的帳戶。瑞信強調，早在媒體詢問前，其中約有9成帳戶已被關閉或已在關閉過程中，逾6成是在2015年前就已砍掉。

瑞信還說，至於剩餘的活躍帳戶，也有適當客戶盡職調查、審查和其他符合瑞信目前架構的相關管制措施，「我們將持續分析相關情事，必要時會採取更多措施」。

●瑞信醜聞接二連三

瑞信近來接連遇挫，不僅去年3月受到英國金融公司Greensill Capital破產影響，4檔價值約100億美元的基金凍結；4月又因受到美國避險基金Archegos遭到強制平倉影響，損失約50億美元。

瑞士信貸集團（Credit Suisse Group AG）董事長霍塔-伍索里（António Horta-Osório）上月因違反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定，已經辭職。

路透社去年12月報導瑞信內部調查發現他未遵守英國隔離規定，在去年7月前往倫敦欣賞溫布頓網球錦標賽。這位葡萄牙籍銀行家也在去年11月入境瑞士隔離10天期間，違反規定擅自出境。

而在瑞士，一名前瑞信員工是一宗重大貪汙案的被告之一，這起審判才剛開始，涉及洗錢和保加利亞組織犯罪。瑞信先前表示，將在法庭上積極為自身辯護。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1110221