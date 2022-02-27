俄烏開戰，各界關心中歐貨運情形。貨運業者指出，通往烏克蘭的通道等早已於開戰前就停運，另進行部分調整，此外，中歐海陸通道上的班次在開戰後採取繞道、轉港等措施。

第一財經報導，中歐班列是中國與歐洲陸上貨運最主要的通道，俄烏開戰使部分訂單被退單或者停止發貨。同時，過去以美元結算為主的客戶，現在也打算更換貨幣結算方式，開通人民幣帳戶。

大洋物流24日表示，經烏克蘭過境歐洲的運輸受影響，宣布暫停，過境其它國家抵達烏克蘭的班列也暫停入境。此外，事件發生前已發車過境烏克蘭班列將更改運輸路線，可能轉至白俄口岸，俄羅斯-白俄羅斯口岸擁堵情況可能加劇。

海運方面，不少航運公司選擇以「跳港」因應。航運巨頭馬士基24日宣布，所有馬士基員工都被指示在家中遠離任何衝突地區工作，不停靠烏克蘭的任何港口，並將停止接受進出烏克蘭的訂單。

公司並推出應變方案，提供免費更改目的地服務，但需支付重新裝載和轉移費用，同時往返烏克蘭的有效預訂不收取取消費用，並且烏克蘭貨櫃的滯留和滯期費時鐘將臨時停止，直到3月3日。