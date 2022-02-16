年底九合一選舉即將到來，回顧2018年選舉結果，政黨席次分別為15:6:1（國民黨：民進黨：民眾黨）。然而，在野的國民黨非但榮景不在甚且前景堪憂，由於蔡政府壟控主流媒體又有1450網軍充當惻翼，引導輿情、形塑輿論，不僅全民最大黨就是討厭民進黨的氛圍不再，朱立倫操選舉盤也沒有吳敦義厲害，再者韓流退卻已成寒流，何況民進黨政府動員檢調、監察系統，無所不用其極對付國民黨籍縣市長。

國民黨不爭氣更是腹背受敵，連自己人都看衰，某些大老們因為怯戰開始大肆鼓吹藍白合，國民黨台北市長提名確定不辦初選，到底是準備徵召蔣萬安？還是預留藍白合的伏筆？配合民進黨流出的內部民調，透露黃珊珊支持度勝過民進黨陳時中與林佳龍，竟高居第二，似乎已成為藍綠當選的關鍵，但真是如此？

黃珊珊是外省第二代，出身新黨，轉投親民黨，之後歸宿民眾黨，的確可以深挖部分藍營選票，但國民黨的支持度雖掉到與民眾黨伯仲之間，然蔣萬安對黃珊珊還是有段領先差距，多數坊間民調黃珊珊支持度一直在12%到15%之間，排列第三，所以這就是「一桃殺二士」的民調，乃是綠營為緊繃最大化瓜分藍營選票，避免黃珊珊被棄保，致令藍營在「棄黃保蔣」與「棄蔣保黃」之間拉扯，搖擺不定，終將莫衷一是、分崩離析、潰不成軍，又讓綠營唯一代表民進黨坐收漁翁之利。

殊不知，堅壁清野才能吹響集結號，各自歸隊，分辨同志與戰友，姑息養奸換來的只是貌合神離的短暫協作，最後翻臉不認人還是落個兩敗俱傷，藍白有各自的黨章、黨綱與政治訴求，三觀並不一致，如何結合？怎能並肩作戰！讀歷史可以知興退，當年國、親兩黨，原以為可以1加1大於2的絕對優勢稱霸台灣政壇，結果國民黨越變越小，親民黨已全然被融化、泡沫化，大部分民意代表都歸化民眾黨被柯文哲吸收利用，黨主席宋楚瑜還跑去出任民進黨政府資政，藍營相忍為黨卻賠了夫人又折兵，殷鑑不遠，倘若執意重蹈覆轍，那國民黨真的很有可能從老二變小三。

藍營現已多人陸續表態願意投入艱困選區，如不分區立委陳以信，在地資深議員謝龍介等規劃參選台南市；台北市議員羅智強，平地原住民立委高金素梅，呼聲不低，也針對高雄市躍躍欲試。台北市乃是首都，極具象徵意義，絕對是國民黨勝負與否的判準，千萬不要長他人志氣滅自己威風，總想著投降輸一半，必定未戰先敗。

2018年的「漢子、燕子、禿子」3位夢幻組合，讓藍營在新北市、台中市、高雄市獲得壓倒性勝利，如今只能追憶。然而，韓國瑜雖然只打了半場好球，但也坐實了西瓜遍地的戰場仍有藍天再現的奇蹟，比起兩岸論述、統獨問題，老百姓更在乎的是民生經濟、口袋深淺，國民黨候選人必須盱衡地方民情、經貿發展等實質議題加以規劃謀略，才能爭取民心贏得選舉，雖然很難，但還是有望。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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