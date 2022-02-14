2022年高雄市長選戰，國民黨以台北市議員羅智強屢被點名征戰高雄、桃園市長，雖羅未正面回應參選問題，但他也賣關子說，走完400公里謝票之旅再告訴大家。不過，羅智強的好友、台北市議員游淑慧認為，如果黨中央的目標是設定6都搶4都，就應該資源集中在雙北桃園和台中，羅智強的強項是空戰、打議題，比較適合北部，如果去桃園拚，是有贏的機會。

《中評社》今報導，游淑慧受訪時強調，國民黨應該思考，對於羅智強到底是把他看作戰將，還是當成工具人？工具人是利用他，戰將則是要珍惜他。而所謂戰將不是說你能戰你敢戰，就要把你放在一個很難的選區，而且是外界認為不可能贏的選區，讓他去創造奇蹟，這樣以後黨內誰要當戰將？

游淑慧指出，雖然不一定要看衰高雄的選情，也不是投降，但國民黨目前想的是要6都全拿嗎？不是吧？我們設定的目標是6都拿4都吧？如果今天黨中央告訴大家，就是要6都全拿，所以要羅智強去把高雄打下來，那沒話說，如果不是，戰略目標就是6都過半，那就應把所有戰將、強的集中在四都，也就是雙北、桃園以及台中。

另外，游淑慧認為，以羅智強打空戰的能力，在桃園是有贏的機會，但很感傷的是，似乎輪不到羅自己選擇的餘地，就像羅是最先表態要選台北市長的，即便立委蔣萬安現在民調比較高，但至少也有個協調的機會，而不是就當沒有羅這個人要參選一樣，這很荒謬。