國民黨桃園市長將會派誰參選，最近成為熱門話題，被點名參選的台北市議員羅智強今(19日)6時許在臉書表示，這2天綠營的媒體也開始對自己傾巢而攻，「我想也是因為他們看到大家的熱情和力量，當支持羅智強選桃園市長的聲音越大，綠營媒體攻擊羅智強的力量也就會越大！」

先前羅智強對於是否參選桃園市長或其它縣市，一直沒有明確說法。今天羅智強則回應盼他選桃園市長的支持者，表示由衷感謝，並指綠營媒體反對的聲音，自己也會當成一面鏡子，因為也確實認為選桃園市長這個決定，「不能靠我一個人」，需要大家的力量、需要大家的支持，也需要綠營的批判和反對。他也提到，努力做好自己，所有的批評對自己來說，都是用來成就一個好的自己。

「支持羅智強選桃園市長」臉書社團截至18日13時為止，已有1.1萬名網友加入。桃園市長國民黨人選在議長邱奕勝退出後，各方人馬角力，而市議員黃敬平昨(18日)則是在臉書爆料，點名立委呂玉玲及前行政院新聞局長蘇俊賓，希望黨中央能對有實力的參選者做民調，否則「蜀中無大將，廖化做先鋒」，恐會丟失關鍵的桃園市。原先表明支持議長邱奕勝參選的立委魯明哲，則呼籲黨中央應以「謹慎方式」推出會贏的候選人。

而呂玉玲回應，年底選戰以勝選為目標，由黨中央找出最適合的人選，黃敬平的消息不知從何而來，若國民黨確定人選一定全力支持。