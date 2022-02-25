烏克蘭的不幸，台灣人多能感同身受，尤其對於民進黨政府而言，俄羅斯的行徑與土匪惡霸並無二致，甚至與中共解放軍相比簡直不遑多讓。不難想像，民進黨政府盼的肯定是民眾將今日俄羅斯軍隊的行動，理解成明日解放軍對台的模版。

在民進黨政府治下的台灣，與過去最大的不同，並不是強調共軍犯台將孤立無援，而是執政黨上下官員、民代、親近學者、媒體、網軍，無一不強調台灣對美國與世界的重要性，言必稱美國不會坐視中國坐大、日本必將有所行動，說到忘我之處，連英國、澳洲等族繁不及備載的高加索國家都會投入護台行動。

結果很湊巧是，這些國家在烏克蘭危機中無一出兵「抗俄保烏」，坐視烏東兩地遭俄羅斯併吞。

當然，對此綠營也可以解釋為「台灣不一樣」，兩事不能一概而論，甚至，也可以推說連對岸外交部都說台灣與烏克蘭不同。但讓我們看看民進黨政府面對烏克蘭受委屈，究竟做了些什麼？

外交部除了呼籲各方應尊重烏克蘭主權獨立及領土完整，反對以武力或脅迫方式片面改變現狀，支持各方持續透過和平、理性的對話解決歧見；表達高度遺憾與譴責；並緊急撤僑外，然後，就沒然後了。

令人驚訝的是，綠營上下長期以來宣傳台灣有難，美國等盟國肯定會呼群保義搶救台灣的論調不絕於耳；結果就在「今日烏克蘭、明日台灣」的危機時刻，民進黨政府居然只是「表達高度遺憾與譴責」，對烏克蘭見死不救。這樣的作為，還有資格「要求」他國要出兵相救？或者說，還有臉騙民眾說美國等國勢必救台？簡直讓人笑掉大牙。

更教人無法理解的是，外交部對烏克蘭事件的立場，居然與中國外交部看齊，包括北京一直呼籲通過外交途徑解決俄烏爭端、外交部長王毅：「任何國家的主權、獨立和領土完整都應該得到尊重和維護，烏克蘭也不例外。」外交部曾幾何時成了綠營口中的「中共同路人」，跟北京當局一個鼻孔出氣了？

總之只能說，外交部這回意外當了綠營的「豬隊友」，也當了北京的「神隊友」，部長吳釗燮不知道作何感想？但坦白說，綠營政府現在所作的並沒有不對，更正確的說法是，任何國家面臨到聯合國五常大國動武問題時，更是如此作法。

只是綠營沒料到，這麼快就有一個與台灣高度類似的事件發生，才會讓以往那些關於出兵救台的「自我想像」、「善意的謊言」提早穿幫，也才會讓外交部索性「不演了！」直接挑明出兵救烏不可能，最多就是高度遺憾與譴責，至於以後真的共軍犯台了，怎麼厚臉皮要求外國出兵，那就發生再說了！

幸與不幸的是，如果不是因為烏克蘭血淋淋的呈現國際政治的無情一面，怎麼又會讓民眾對於台海問題更有切身之痛？也更能讓民眾看破綠營平時談及兩岸戰爭的輕佻嘴臉。原來，台灣從來都是孤獨的。

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