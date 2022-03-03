全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光

全台再度大停電，國民黨青年團前總團長、高雄市黨部發言人呂謦煒指出，蔡英文總統「確保穩定供電」、民進黨政府「台灣不缺電」的說詞，再度被自己狠狠打臉。現在蔡英文也許正在接見美國前國務卿蓬佩奧，結果居然讓美國訪賓發現台灣連供電穩定都做不到，實在是「見笑」！

呂謦煒指出，還記得3月1日，蔡英文掛保證「確保穩定供電」，隨後不僅竹科瞬間降壓，今天早上從高雄到台北，全台各地都有停電消息傳出。蔡英文「確保穩定供電」、民進黨政府「台灣不缺電」的說詞，再度被自己狠狠打臉！

呂謦煒質疑，還記得去年5月，全台5天之內2度大停電，蔡英文當時說「對於今晚部分地區臨時暫停供電，我感到非常抱歉」，「大家都很難接受短時間兩次停電，連我也很難接受。」結果不到一年，全台再度大停電，蔡英文能接受嗎？全台人民能夠接受嗎？民進黨政府的空洞謊言從現實表現中被拆穿，蔡政府的能源政策備受考驗！

呂謦煒擔憂，在民進黨政府執政下，台灣連穩定供電這個基礎作為都做不好，猶如變成第三世界國家。現在俄烏戰爭激烈，台灣安全備受各方關切，結果現在不用敵方切斷電力，台灣自己就沒電用！現在蔡英文也許正在接見美國前國務卿蓬佩奧，還要頒授他勳章，結果居然讓美國訪賓發現台灣基礎設施漏洞百出，連供電穩定都做不到，蔡英文政府實在是「見笑」！