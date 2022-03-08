【LIVE直播】303大停電究責 台電卸新任董事長、總經理交接｜2022.03.08 @中時新聞網

台電今日舉行新卸任董事長、總經理交接典禮，台電董事長職務由經濟部政務次長曾文生代理，總經理由台電副總經理王耀庭接任。新任代理董事長曾文生表示上任後，將與2萬7千餘名台電同仁一起承擔、一同強化全國電力系統韌性，提升風險管控，加速推動電網韌性建設，徹底落實並呼應社會各界對於穩定供電的殷切期待。

台電新卸任董事長、總經理交接典禮，由經濟部政務次長陳正祺監交，原董事長楊偉甫與總經理鍾炳利卸任。

曾文生致詞表示，自己出身台電家庭，穩定確實將電力送達用戶端，是社會對台電不變的期待，303停電事故讓台電未達社會預期，上任後會與所有台電同仁一起承擔打拚，隨即投入包括電網調整、人員精進、成立獨立風險管理部門，及引進電業專家協助台電系統風險總體檢等4大核心要務。

新任總經理王耀庭表示，電力事業承擔國家經濟穩定成長的重要使命，台電要做得比人家早、比人家好，承擔是台電的壓力與使命，接任後將務實面對穩定供電的挑戰，與同仁共同努力，重新拾回民眾對台電的信任。

台電說明，今日將卸任的董事長楊偉甫自2017年10月30日接任至今，4年多任期持續為穩定供電努力，期間累計商轉的發電機組裝置容量達1240萬瓩(含民營機組)，已奉准及施工中發電計畫則有1760萬瓩，合計約3000萬瓩，讓現今電力系統供電能力提升至5000萬瓩；楊偉甫就任期間亦積極落實政府能源轉型，加速增氣減煤，兼顧供電與環保，更帶領台電離岸風電發展，任內也讓再生能源併網量達史上新高。

卸任總經理鍾炳利自1979年進入台電，從基層做起，2010年底擔任發電處處長，掌管台電22座水火力發電廠，2016年9月2日由原副總經理兼水火力發電事業部執行長職位接任台電總經理，掌管台電八大系統，帶領近2萬7千餘名同仁，至今投入台電逾40年。

台電強調，新任董總上任後，將儘速提出強化電網韌性建設完整計畫，包括推動分散式電網建設，並使電網架構朝全國融通及區域韌性雙軌並進等精進作為，全力聚焦確保穩定供電、呼應社會核心期待。