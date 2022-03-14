行政院長蘇貞昌因停電問題槓上藍委蔣萬安，東華大學教授施正鋒今天表示，國會議員為民喉舌天經地義，閣揆把民選立委當作小孩訓為「街頭小混混」，是否構成藐視國會，公道自在人心。不管蔣萬安是否為蔣經國後人，應該是由蔣家自己去處理，不容外人置喙，他也反問「究竟政治人物是否要對先人的言行負責？要承擔多少代？」

立法院才開議不久、各委員會召委剛出爐，就熱鬧滾滾，尤其是行政院長蘇貞昌與立委詢答針鋒相對。施正鋒表示，近日的焦點集中一連串的大小停電，不只是各種產業苦不堪言，一般老百姓也不免囁囁嚅嚅。

他說，國會議員為民喉舌天經地義，至於用字遣詞是否得體，有待社會公評。閣揆把民選立委當作小孩訓為「街頭小混混」，是否構成藐視國會，公道自在人心。然而，究竟政治人物是否憑藉父蔭進入政界，不分藍綠，都值得討論。

施正鋒認為，政治界跟所有行業一樣，經驗及人脈多少是可以傳承精進的。民主時代，只要能經過選舉的洗禮、民意的考驗，出身背景並不是選民的主要考量。

即使從過去的黨外到現在的民進黨，政治家族也並不少見。他舉例，譬如人稱「嘉義媽祖婆」的許世賢有女兒張文英、及張博雅接棒。高雄黑派的余家班更是三代從政，連媳婦余陳月瑛都要披掛上場；美麗島事件受難者邱茂男當過省議員，後來交棒給女兒邱議瑩選立委，難說不宜。

立委賴品妤的父親是新潮流大將賴勁麟，既有社運參與、加上媒體曝光有道，當然順利出道。至於民進黨台北市黨部主委吳怡農，雖然學經歷完整，那就是民進黨版的權貴，大家敢怒不敢言。

國民黨立委蔣萬安是藍營台北市長選舉目前呼聲最高的人，既然有行情，施正鋒表示，大家搶著修理可以理解的。但「坦誠而言，他在立法院的問政風格相當溫文儒雅，很難說有什麼訾議的地方」。

外界對蔣的批評集中在父親蔣孝嚴原從母姓章，指控父子改姓是為了仕途打著蔣家後代光環。施正鋒認為，其實，不管蔣萬安是否為蔣經國的後人，應該是由蔣家自己去處理，不容外人置喙；至於他是否為人正派、是否有能力擔當首府市長大任，也應該是由市民來決定。

蔣萬安問蘇貞昌院長願不願意承諾接下來不會發生大停電，是否強人所難？他說，除了基本的台電管理，背後更深層的是能源政策，或許真的是蔡英文總統才能回答。然而，蘇院長回嗆說，「從你祖父說要反攻大陸、到現在還沒反攻大陸」，及「從你祖父的承諾，我還去當兩年兵」，表面上聽來即興機智俏皮，卻未必能贏得輿論同情。

他說，畢竟，能否反攻大陸有主觀意願、及客觀條件，至若於把國民服兵役的義務說成好像是被騙，那是自我矮化。對蘇貞昌拿蔣家先人的事來說嘴，施正鋒也反問「究竟政治人物是否要對先人的言行負責？要承擔多少代？」