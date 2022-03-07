澳洲暴雨釀慘重災情，蔡英文總統今天透過外交部，向澳洲政府及人民表達誠摯慰問與關懷，並向不幸罹難的民眾及家屬表示哀悼，她也指示外交部及駐處提供我國僑民必要之協助，務必確保我國僑民安全無虞。

澳大利亞昆士蘭州東南部近日遭暴雨強襲，首府布里斯本更創下百年以來單日最高降雨量紀錄，釀成人員傷亡及重大災損；且依據氣象預測，近日恐有另一波降雨狀況。

總統府發言人張惇涵表示，蔡英文向澳洲總理莫里森表達誠摯關心，希望莫里森在致力於救災公忙之餘，也能早日康復。

外交部長吳釗燮及我國駐澳代表常以立，已向澳洲政府表達慰問關懷，並感謝第一線防洪及救難人員的辛勞。根據外交部掌握，目前無國人或台商因洪災傷亡或受困，但總統也指示外交部與我駐澳代表處，持續關注近日澳洲新一波降雨狀況，提供我國僑民必要之協助，務必確保我國僑民安全無虞。

張惇涵表示，台灣與澳洲是共享普世價值的民主夥伴，今年也適逢澳洲駐台辦事處設立40周年，台澳雙方不僅近年互相支持與合作的力道愈來愈強，台澳雙方情誼也愈來愈友好深化。此次澳洲遭逢極端氣候導致的天災傷損，相信台灣人民也同感不捨關懷。我國也將持續關心當地災情與後續重建工作狀況。