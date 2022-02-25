普丁揮軍直入烏克蘭，頭一日即攻下烏國幾個城鎮，首府基輔也是硝煙四起，國防部也挨炸，難民逃往鄰國路為之堵塞，戰前，烏國總統澤連斯基高聲呼喚歐盟及北約盟友：｢What Are You Whaiting For？」

美國的援助馬上就來了，拜登第一時間跳出來演講，一番大道理譴責俄羅斯，最後表示：｢我跟我老婆吉兒今晚會一起幫烏克蘭人禱告。｣

這就是美國的援助，｢蔡英文們｣你們看到沒有？綠營媒體似乎沒看到，不然為什麼俄烏開打的新聞稀稀落落，府院也一在強調，烏克蘭不是台灣，不要亂做類比。的確，烏克蘭不是台灣，烏克蘭至少是聯合國會員國，還有188個邦交國，即使這樣，戰爭一旦開打，歐盟、北約全部袖手旁觀，唯一得到的援助是美國總統夫婦的祈禱；可想而知兩岸如果開打，咱們得到的奧援會是什麼？

如果只靠禱告，咱自己也會！小英不是說｢你們要自立自強啊｣、陳時中更說｢自己的選擇自己承擔｣，那老美幹嘛來幫你呢？你可以｢抗中保台｣，別人自可以｢抗俄保烏｣，打嘴砲最容易！至於台灣的未來？禱告吧！

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