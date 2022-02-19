近日苗栗縣傳出有一名女子工廠擔任包裝員，日前因職業災害造成右腳截肢，其友人爆料指出，經調解公司也只願給10萬撫慰金，引起外界痛批憤慨。高雄市議員黃捷昨(18日)在臉書透露，經與苗栗縣議員曾玟學了解後，發現資方總公司竟然是在高雄核准成立！因此她已經聯絡高雄市政府勞工局，要求儘速協助調查工傷認定、並進場勞動檢查。

黃捷貼文指出，當事人在苗栗擔任包裝工，但工作環境未盡工安保護責任，當事人不但曾被堆高機意外撞斷門牙，甚至發生安全裝置紅外線未正常感應，導致她的腳被運轉的1100公斤貨物，直接輾過截肢的意外事件。然後資方在工傷事發過後，不但沒檢討工安防護的問題，也不願意給職災報告書，甚至對著當事人嗆聲「截肢不嚴重啦！」、「只願意賠10萬元」後就立刻把她踢出群組！

黃捷表示，已經聯絡高雄市政府勞工局，要求儘速協助調查工傷認定、並進場勞動檢查，避免公司脫產逃避賠償責任，她也要求勞檢現場發現仍有安全設備不足，該停工就停工，該開罰就開罰！工傷意外令人痛心，會全力為受傷的勞工討回應有的權利，而不是讓違法又冷血的資方，繼續蠻橫地欺負基層勞工！

黃捷後來也在留言處曝光勞工局的回覆，內容為「本案件依據勞檢分工原則，是由勞務提供地的主管機關來處理，因發生在苗栗，苗栗縣工安事件是由職安署中區中心負責勞檢及裁罰，裁處的主體是總公司，應無切割或推託事宜。」

此文曝光後，不少網友亦紛紛留言表示，「一定要咎責到底」、「希望能爭取到應有的賠償以及勞工職場環境改善」、「同為基層勞工看了覺得不忍」、「真的很誇張欸，很令人生氣」。