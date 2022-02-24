行政院會甫通過交通部「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」，汽機車未禮讓行人最高可罰6000元，高市府24日特地與公路總局聯手，舉辦運輸業「路口減速、停讓行人」誓師記者會，包括高雄市道安促進會、外送平台業者以及大高雄地區9大運輸業代表與會，共同宣誓透過運輸業的「職人響應」，推動「我OK你先過！」的車輛路口停讓行人文化。

高雄市副市長林欽榮表示，推動「我OK你先過！」車輛路口停讓行人文化，以翻轉高雄工業城市的文化素養。(高雄市交通局提供)

為提升駕駛人對路口行人路權及安全重視，高雄市副市長林欽榮致詞時表示，高雄市是個工業城市，有中油、中鋼、台糖等大型企業，這些企業除了背負帶動台灣經濟成長的使命，也要兼顧高雄市的生活品質，尤其是與市民息息相關的交通安全，以翻轉高雄工業城市的文化素養。

高雄市交通局長張淑娟說明，高雄市2021年的交通事故死亡人數已經比2020年減少12人，特別是機車事故死亡人數下降4.1％，而大型車事故更減少了23.8％，交通局已爭取交通部科技顧問室補助，打造「易肇事路口防制及決策輔助系統」期望能與市民朋友在未來改造高雄市迎向零交通死亡都市之願景。

高雄區監理所表示，監理所將陸續針對高齡者、年輕族群、外送員及兒童等，分群分眾規劃交通安全宣導活動，宣導大型車視野死角及內輪差、路口停讓標線標誌路權認識、防禦性駕駛、禮讓行人等觀念，期許藉由實境體驗，讓每位用路人建立正確交通安全知識。

「高雄市是工業重鎮，重型車輛高居全省之冠，路口禮讓行人宣誓活動非常有意義，透過這樣的活動可以讓民間運輸業者共同來響應，大家一起來守護行人路口安全，」道安促進會秘書長薛聖弘說。

民間運輸業者共同響應，一起守護行人路口安全。(高雄市交通局提供)

本次誓師活動是由各運輸業者自發性響應，期許透過禮讓貼紙的發放，以及各公會代表的參與，將安全駕駛概念普及於各大汽車運輸駕駛朋友，交通局及監理所也會持續秉持著「人本交通理念」，持續推動交通安全宣導以及易肇事路口改善等計畫，提升高雄市交通安全、逐步建立高雄交通新文化。