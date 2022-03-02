「停」標字底塗上大紅色提醒民眾注意。（洪靖宜攝）

為了提醒用路人於巷弄內要放慢速度，高雄市交通局於桂林街112巷巷口，將路面「停」標字上紅色底色，對向則用楔形標線讓視覺上變窄，這也是高雄第一例，交通局說希望能在路口加強警示，有些民眾認為顏色確實能警示他們要放慢速度，但也有人不買單。

位在高雄前鎮區桂林街小巷子多，又鄰近光華夜市，不少機車騎士鑽進小巷子後車速過快，因此高雄市交通局就在112巷巷口，路面設有「停」標字，不過底色上了大紅色，在小巷弄內顏色更為顯眼，對向則用楔形標線視覺上變窄。高雄市交通局表示，該標字為228連假啟用，是有民眾陳情車輛車速快，才決定用塗上顯眼的大紅色來提醒騎士路口減速。

這也是高雄第一處用紅色的底色來提醒用路人注意，附近住家說，因為附近都是小巷子，車速快，時常就會發生車禍，用大紅色提醒確實會特別放慢速度，但也有人不買單，認為這根本沒用，就等看成效如何。