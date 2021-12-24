台南市消防局第五大隊文賢分隊隊員薛全成參加內政部消防署舉辦「全國消防人員服裝改款設計競賽」獲優等獎。（台南市消防局第五大隊提供／曹婷婷台南傳真）

現有的消防人員棉製工作服延展性不佳，執行災害搶救或緊急救護侷限動作靈活度，且高強度救災救護易破損。曾從事遊戲繪圖設計的台南市消防局第五大隊文賢分隊隊員薛全成，參加內政部消防署舉辦「全國消防人員服裝改款設計競賽」，將台南市消防局橘色救護polo衫融合上身色塊顯眼、胸下大面積防汙、局部反光及膝蓋護具便利拆裝理念，獲得優等佳績。

「全國消防人員服裝改款設計競賽」邀請資深設計師等專家學者組成評選小組，自徵選作品中取前12名作品，再由全國各級政府單位編制之消防人員具名票選，以最高票數6件作品依序排名。

薛全成表示，服裝改款著重於更替高延展性材質，針對勤務需求設計剪裁以及高明度顏色使用，這次，他以台南市消防局橘色救護polo衫為創作發想，融合上身色塊顯眼、胸下大面積防汙、局部反光及膝蓋護具便利拆裝理念，並請教成衣業者，考量製作成本，剪裁位置、大小適當、材質親膚舒適性等。

目前消防人員勤務多樣性，雖已修正消防制服準則簡化頻繁更換服裝不便，但其材質及顏色規畫長期未變更，而且，現有棉製工作服延展性不佳，剪裁屬辦公文書工作之樣式，執行災難搶救或緊急救護時，相對侷限人員的動作靈活度，材質單薄透氣性不良，高強度救災救護易破損，執勤中悶熱影響舒適，又深紅及鐵灰皆為深色系配色，於夜間執行勤務時辨識度低，大幅增加執勤危險性。

局長李明峯表示，薛全成將實際工作經驗利用救護POLO衫為發想，針對服裝示警度、抗汙色塊安排、夜間反光、螢光範圍調整、融入活動式護具設計，並徵詢業者討論服裝剪綵及使用材質，兼顧製作成本考量，達成穿著舒適與使用便利性。他說，本次設計競賽活動出爐，未來將作為修正消防服制的參考依據。