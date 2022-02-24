高雄疫情連續2日「嘉玲」，但24日新增1例本土確診個案，幸虧並非屬於新案，而是已匡列隔離的民眾「陰轉陽」確診，高市府衛生局研判無傳染風險，由於高雄港群聚案告一段落，高雄市長陳其邁宣布解除旗津地區的加嚴規定。

陳其邁指出，由於旗津區最後一例確診個案2月2日隔離後，並無新增染疫者，旗津區全面普篩結果也均為陰性，另外，2月8日起造船廠工作人員每周2次篩檢均陰，且旗津區患有呼吸道症狀的就醫者無檢出PCR陽性個案，監測人數也無增加，因此宣布解除旗津地區的加嚴規定。

陳其邁指出，旗津地區加嚴管制措施解禁，開放辦理婚宴、廟會、教會、社區活動中心等，也開放關懷據點、C集巷弄長照站、失智據點、日照機構服務，但卡拉OK、小吃部唱歌仍然必須按照全國一致的防疫措施，務必落實配戴口罩。

此外，陳其邁也宣布高雄3月1日起放寬防疫措施，室內外從事運動時、室內外拍攝照片時，可免戴口罩，雙鐵、公路客運、船舶、國內航班等運具內開放飲食，賣場、超市、市場以及依營業場所及公共場域防疫管理開放試吃，宴席開放逐桌敬酒、敬茶，電影院影廳開放飲食。

旗津攤商在疫情後生意受影響，當地民眾希望推出「旗津券」刺激消費，也邀請陳其邁去旗津住一晚，恢復民眾對旗津的信心，對此，陳其邁表示，對旗津等地的防疫相當有信心，相關的振興經濟措施會在3月中左右配合春假實施。