國民黨要派誰選桃園市長？最近成為話題。國民黨桃園市議員黃敬平日前爆料，黨中央有一位口袋人選，為前行政院新聞局局長蘇俊賓。而蘇俊賓今（19）日也在臉書回應此事，「謝謝你們還有想到我」，「有生之年我的確也會有回饋社會的打算，但不見得是政治，也不是現在」，「擔心我會打亂你們生涯規劃的人，不必擔心！」

蘇俊賓在臉書表示，離開政治領域已經蠻久的，回頭一算，竟已六年。換跑道其實很辛苦，也有很多要適應的地方，初期的甘苦真的不為外人道。也終於在政治以外的事物，找到自己在社會上的價值。

蘇俊賓直言，「謝謝你們還有想到我」，有生之年他的確也會有回饋社會的打算，但不見得是政治，也不是現在。取之於社會的，一定會還給社會。「擔心我會打亂你們生涯規劃的人，不必擔心」！

他也提到相關人士，包括魯明哲委員是政績很好的中壢市長；羅智強有特殊的革命情感，戰力是他的一百倍；萬美玲委員在故鄉評價非常高；陳萬得市長算是老朋友了，和呂玉玲委員夫妻倆在桃園人緣非常好。

蘇俊賓最後用一張前一陣子畫的小卡收尾，他說在畫這張圖的時候，內心無比平靜，如同現在。蘇俊賓介紹，這個台灣傳奇的雕刻，目前還在北師美術館展覽中，台灣首座大理石裸體雕刻，是黃土水大師的作品「甘露水」。