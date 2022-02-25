台灣燈會無人機破圖連夜測試。（高巿府提供）

台灣燈會無人機破圖連夜測試。（高巿府提供）

台灣燈會無人機破圖連夜測試。（高巿府提供）

高雄燈會24日晚上無人機展演發生破圖，高巿府連夜測試，intel團隊與美國總部共同判讀所有電信資料，確認展演後段收到刻意干擾，已立即請電信警察到場，進行相關徹查與協助。

「我們都相當的震驚」。高雄巿副巿長史哲說，很抱歉也很遺憾。在無人機展演後半段，部份圖形無法完整展示演出。演出後，他已立即請intel 團隊提出報告，大家也非常想釐清狀況。

史哲說，他要求團隊即刻充電，當晚即完成重新進行測試，並在現場確認測試無誤。凌晨1點，intel團隊擔心干擾電波尚在，所以先進行了30台的最大邊幅距離的安全測試，確認無誤後。

凌晨2點，再進行了1500台的全版展演測試，圖形完整且沒有任何一架無人機返航。在無音樂的狀態下，現場無人機的風扇聲音更是驚人。透過測試都完整呈現，可以驗證，24日晚上的狀況的確是受到刻意的電信訊號干擾。

史哲說，目前，的確找不到刻意干擾的來源，但後續3天，將繼續謹慎面對，也懇請大家前來欣賞時幫忙協助，展演前一起關飛航模式、一起幫忙勸導非合法申請的無人機。