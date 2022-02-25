俄羅斯違反《聯合國憲章》發動戰爭，以武力入侵烏克蘭並強佔烏國領土。圖為烏克蘭基輔，出城方向的車輛排起長龍。（新華社）

俄羅斯以武力入侵烏克蘭，引發全球高度關注，表示嚴厲譴責。入口網站雅虎今(25日)起針對相關議題進行民調，其中詢問網友「你是否會擔心俄烏戰爭影響台灣？」截至15時止有2700人參與，30.9%網友表示非常擔心、30.8%網友說有點擔心、17.8%網友表示不太擔心、18.2%網友表示完全不擔心，以及2.3%網友為不知道和沒意見。

隨著俄羅斯對烏克蘭軍隊發動全面進攻，由烏克蘭的北面、東部與南部發動攻擊；烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）證實，自俄國24日入侵以來，已有137名人死亡、316名人負傷。話鋒一轉，他指責西方國家只有口頭支持，而不願支持基輔加入北約。

關於烏俄戰事，外交部對此表示，將參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁，尊重烏克蘭主權獨立及領土完整，反對以武力或脅迫方式片面改變現狀，支持各方在國際法架構下，透過和平、理性的對話與協商解決歧見。《Yahoo》今以「台灣與歐美等國對俄羅斯祭出經濟制裁，你認為效果如何？」為題進行網路民調，其中有2.9%網友認為非常有效、4.7%網友為還算有效、27.8%網友為不太有效、62.2%網友為完全無效，以及2.4%網友為不知道和沒意見。