媒體日前公布政治人物聲望調查，國民黨黨主席朱立倫在13人中吊車尾，且國民黨支持度也不斷往下掉，反觀新北市市長侯友宜高居政治人物聲望第一名，可謂「一枝獨秀」。國民黨新竹縣議員陳正順認為，朱目前的劣勢在於不斷被網軍修理，就跟當年網軍打韓國瑜的模式一樣；網軍的下一步就是緊盯侯，一旦侯準備選2024就會被網軍打，因為只要任何有心想搶大位的人，網軍都不會放過。

陳正順28日接受香港媒體《中評社》訪問表示，他常鼓勵朱立倫，還是照著原來正常步調與程序，繼續去推動黨務工作即可，不必受到他人影響，重要的是多給自己一點時間與心情沉澱，今年選舉大家還是會搶著跟朱合照的。

針對國民黨政黨支持度不斷下挫，反感度甚至創下16年新高，陳正順再次強調，身為黨主席的朱立倫應維持正常步調與程序，一步一步走，繼續去把黨務推動好，不要受到他人影響，因為很多看似國民黨內部的矛盾，其實都是綠軍在見縫插針，畢竟現在媒體主要都被綠營操控、主導，這點從桃園疫情燒到新竹，結果新聞多是批評新竹縣縣長楊文科，很少在批評新竹市市長林智堅可見。

談到侯友宜不僅高居政治聲望第一名，還不斷蟬聯各大民調冠軍。陳正順以自身連任三屆議員的經驗分析，若2024侯真的想搶大位，照樣會被綠營網軍修理，就現過去的韓國瑜、現在的朱立倫一樣，因為只要有心大位者網軍都不會放過，無論是誰皆然。