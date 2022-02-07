立院國民黨團總召曾銘宗今指出福島食品開放就在這兩天，新北市長侯友宜今受訪表示，對全國民眾來講，食品安全健康把關，絕對要全力守護的，大家要盡心盡力，讓食品安全得到更多保障。

立法院7日展開新會期，國民黨立院黨團總召曾銘宗受訪時透露，蔡英文政府將於今、明兩天解禁福島核災食品，國民黨將有一系列措施。