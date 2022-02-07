藍委爆福島食品2天內解禁 侯友宜回應了 11:152022/02/07 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 福島食品今明開放？侯友宜：食品安全要全力把關。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立院國民黨團總召曾銘宗今指出福島食品開放就在這兩天，新北市長侯友宜今受訪表示，對全國民眾來講，食品安全健康把關，絕對要全力守護的，大家要盡心盡力，讓食品安全得到更多保障。 立法院7日展開新會期，國民黨立院黨團總召曾銘宗受訪時透露，蔡英文政府將於今、明兩天解禁福島核災食品，國民黨將有一系列措施。 福島食品3月前解禁？總統府回應了 福島食品開不開放？游錫堃：若符合國際標準應該支持 #食品安全 #福島食品 #侯友宜 #核食 #曾銘宗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 第21期疫苗今開打 逾半選莫德納 04:102022/02/07 焦點要聞 香港是否再發消費券？港財政司長陳茂波：持開放態度 20:592022/02/05 財經 今天或明天？曾銘宗爆蔡政府近期開放核食 預告藍營將有動作 11:122022/02/07 政治 新北第3劑拚3成 北市BNT預約冷颼颼 04:102022/02/06 焦點要聞 憂錯失先機 越南擬3月底全面開放國際旅遊 21:262022/02/01 國際 福島食品議題 柯建銘：希望國民黨以團結國家的思維來面對 11:082022/02/07 政治 立院新會期 朝野續戰修憲、地制法 04:102022/02/07 政治要聞 老柯酸無能還逞能 藍：下會期讓你付出代價 04:102022/01/31 政治要聞 柯建銘質疑馬英九是否敢走進義光教會 馬辦拿林義雄打臉 16:402022/01/30 政治 泰國今起全面開放觀光 入境免隔離先通過5關 10:202022/02/01 國際 福壽山農場千櫻園2月12日開放 一票就可農場玩透透 17:192022/01/31 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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