蔡政府宣布解禁日本福島5縣市食品輸台，國民黨今在臉書點名，包含副總統賴清德在內等過去號稱「堅定反對核災食品」的民進黨人士，請他們看看以前對台灣人民的承諾，拿出政治良心，向行政院勇敢說不，否則人民將見證，那些年民進黨說了哪些謊？

國民黨表示，副總統賴清德在2016年台南市議會說「福島的食品是百分之百不能進口」，同一年，桃園市長鄭文燦接受媒體訪問提到，「拒核食是人民對政府不信任、非反日」，屏東縣長潘孟安在屏東縣議會說「福島縣食品絕不進口」；新竹市長林智堅同年也在新竹市議會表示，「簽名力挺國民黨黨團拒核食進入新竹市」，監察院長陳菊則在議會說，「反對任何輻射污染食品進口」。

國民黨指出，基隆市長林右昌也在2016年在議會稱，自己目前是「不同意」日本福島等5縣市食品輸台，民眾食品安全最重要；民進黨祕書長林錫耀接受採訪則說，「從沒要開放受輻射汙染食品進口」；民進黨立委林淑芬曾抓包福島5縣市食品違規輸台，稱「官商勾結蓄意殺人」；民進黨立委陳亭妃回應日媒，關於民進黨2016年擬開放核食時，說「台日不是友好就無限上綱」。

國民黨批評，民進黨在野時，曾經放話反對「核災食品」進口到底，會堅持捍衛人民食品安全，然而，蔡政府未經充分溝通和程序正義，就開放核食進口台灣，讓全體國人失望透頂。

國民黨再次提醒民進黨，請正視反核食公投779萬的多數民意，若民進黨選擇昨是今非，又漫天開支票，做不出任何拓寬國際空間的實績，必定會被民眾用選票制裁。