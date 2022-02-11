視察食品放射性檢視 蘇貞昌：政府做對了

行政院長蘇貞昌11日到原能會核研所視察「食品放射性檢測樣品計測實驗室」檢測作業，他說，日本清楚表示台灣合理開放安全日本食品進口，是跨越台灣要加入CPTPP最大障礙，可見政府做對了。

蘇貞昌表示，日本表示台灣合理開放安全日本食品進口，是跨越台灣要加入CPTPP最大障礙，可見政府做對了。他說，政府一定嚴格把關，使國人食品安全滴水不漏。他說，向國人報告，我們有專業人力、精密儀器，檢驗量能，1年超過7萬件，遠比需要檢驗的相關樣品多很多，一定比國際更嚴格、更好。

蘇貞昌又說，學校衛生法明白規定使用在地食材，而台灣產品優秀新鮮，價格還合理。他說，請國人同胞放心，多年來學校鼓勵用在地食材，另國際檢驗部分，一定為國人嚴格把關。

媒體也問，民進黨舉辦選對會，多名內閣成員在內？蘇說，這幾年來行政團隊獲得國人肯定，部會首長受到國人肯定重視，他感到與有榮焉，首長對於團隊交付任務全力以赴，但選舉還是要尊重個人意願跟人生規畫。

蘇致詞則表示，全國有7間檢驗室，檢驗能力超過7萬件，也受國際認可。過去幾十年來，檢驗18萬件相關食品都沒問題。而且現在開放日本食品進口，請國人放心，一定為國人安全把關。