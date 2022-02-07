日本福島食品傳2天內解禁 朱立倫：絕不接受核災疑慮食品

對於蔡政府即將開放日本福島食品，國民黨團總召曾銘宗透露，蔡政府將於今明兩天解禁福島核災食品，國民黨主席朱立倫強調，國民黨歡迎日本的食品，但任何有核災潛在風險的核食，國民黨絕對反對。

曾銘宗指出，他們已接獲消息，不是今天就是明天將會開放核食進口，若政府強行開放，國民黨會照顧全民健康，將會有一系列動作，呼籲反核食公投是2018年經過779萬人民投票通過的重要政策，盼蔡政府能聽見民意、不要踐踏民意。

朱立倫今午到立法院拜會國民黨團時指出，任何還有核災潛在風險的核食，國民黨絕對反對，國民黨歡迎日本跟所有的經貿合作，也歡迎日本的食品，但是絕不接受任何含有核災疑慮的食品，沒有完整的檢驗，就想要透過民進黨這樣的方式驟然開放，國民黨一定堅決反對。

朱立倫強調，779萬公投結果不是政府可以踐踏、撕毀的，民眾要的是安全，政府要保障全民健康，沒有任何妥協空間和交換條件。民進黨如果敢撕毀公投結果、違逆民意，就必須付出代價，國民黨永遠和民眾站在一起，堅定立場，安全可靠的日本食品他們大力歡迎，但是只要對民眾有傷害的核災食品，一定反對到底。