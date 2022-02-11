國民黨台中市黨部主委林敏霖11日表示，國民黨鼓勵年輕人參選，下屆市議員提名將可能採N＋1方式，讓老幹新枝有更多勝選機會，也為正副議長選舉力保票源。（盧金足攝）

台中市議員年底即將改選，國民黨因應世代交替，中央黨部16日中常會預計將公布給年輕人機會的年新提名方案，是否衝擊目前資深議員連任提名？國民黨台中市黨部主委林敏霖11日表示，目前國民黨在市議會有32席次，預計提名35到36名參選人，採N＋1方式讓老幹新枝勝選，也為正副議長選舉力保票源。

市議員選舉戰鼓頻催，很多新人搶出頭，拚連任者不只迎戰泛綠等陣營對手，還要先面臨黨內新秀挑戰，才有披上國民黨戰袍的門票。

林敏霖表示，國民黨中央黨部原則上大概要在16日中常會時，通過新的市議員人選提名辦法，新辦法以年輕人優先，展現國民黨年輕化特色，至於現任的議員，基本上現任者地方基層耕耘多年，都會全部提出提名的名單，地方黨部全力支持。

但黨中央以年輕人優勢，也讓資深拚連任的議員不免焦慮，是否會在提名時受影響？林敏霖強調，現任議員樹立績效在前面，黨中央提名給年輕人名額，所以基本上會採「N＋1」方式，讓現任者與新的年輕人都有機會為國民黨搶下更多席次。

台中市議會目前有65席議員，民進黨席次未過半，目前有26席，國民黨則有32席，其他包括無黨籍等有7席。

林敏霖說，國民黨32席加上其他友黨約有40席，下屆議員提名大概在35、36席之間，以年輕人優先的條款如果出爐，地方黨部也會配合朝這方向來努力。

對資深現任議員與年輕人提名方式，林敏霖表示，他擔任主委就是身負協調的角色，「我們的責任就是協調」，協調到一個大家比較能夠接受的方式，一定要給年輕人機會，讓這場市議員選戰拿下更多席次。