國民黨主席朱立倫昨成立「中央選舉提名委員會」，包含新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、前高雄市長韓國瑜等8人，負責指導與最後核定提名，不過，侯、盧今天都以不宜「球員兼裁判」為由婉拒，並強調全力為黨輔選。對此，國民黨表示，尊重侯、盧的決定，感謝兩人表達全力支持黨提名候選人，展現共同打贏選戰的決心。

朱立倫昨公布「中央選舉提名委員會」名單，該委員會由朱立倫擔任召集人，成員包含侯友宜、盧秀燕、韓國瑜、副主席黃敏惠、夏立言、連勝文與祕書長黃健庭。

不過，侯友宜今天表示，他有責任義務輔選黨提名候選人贏得選戰，但他今年可能是新北市長參選人，會有球員兼裁判之嫌「不適宜」，謝謝主席好意；盧秀燕則透過新聞稿表示，感謝朱立倫的看重和邀請，但因她今年也將爭取提名及競選連任，不宜「球員兼裁判」，為求更公平的提名空間，自應迴避，因此予以婉謝。

據了解，朱立倫在上週相繼和侯友宜、盧秀燕面對面深談，當面向兩人提出希望他們加入中央選舉提名委員會的邀請，同時也針對年底選戰的輔選、提名工作深入討論，當時侯、盧對於朱立倫的邀請，並沒有當面婉拒。

國民黨下午發聲明表示，朱立倫日前與侯友宜與盧秀燕深談，團結打贏年底選舉是最大共識；中央黨部尊重侯友宜與盧秀燕的決定，更感謝2位表達全力支持黨提名候選人，共同打贏選戰的決心。

國民黨強調，侯友宜和盧秀燕皆表達願意全力以赴參與年底選戰的輔選工作；國民黨相信，年底選舉面對執政當局龐大行政資源的壓力，黨內同志們一定都會扛起各自的責任，團結一致，合力迎戰，共同爭取勝選。

外界關注韓國瑜未來是否加入中央選舉提名委員會，參與提名作業，韓國瑜至今未對外回應，也沒有表達拒絕的意思。