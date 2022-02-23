基隆捷運第1階段終於定案，新北市長侯友宜今表示，汐東線綜合規畫已送交通部，蘇院長也公開承諾加速審查，汐東線民眾等了20年，希望今年能夠核定「這條線一定要比基隆捷運快」，才不會對不起汐止民眾。

侯友宜說，昨日中央宣布基隆捷運啟動，編了425億元，其中機場與汐東線共用，還有三站共構，兩年多前交通部、台北市、新北市、基隆市已達成汐東線先行的共識和承諾。

侯友宜說，昨天蘇院長宣布基隆捷運啟動同時，也說希望汐東捷運早日審查通過，他要求捷運局要密切跟交通部聯繫加速完成審查。

侯友宜也強調， 這一年光原物料與缺工，造成捷運經費大幅上漲，未來經費只會往上走，早日核定早日施工，才能讓為國家節省經費。

侯友宜也說，新北有捷運局、捷運公司，基隆沒有，因為基隆捷運大部分路線有通過汐止地區， 不管是興建責任、經費負擔，新北都勇於承擔。

新北市捷運局表示，汐東線已通過環評，目前綜合規畫正在交通審查中。