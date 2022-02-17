立法院新會期開議日未定，民進黨立法院黨團總召柯建銘今表示，朝野已決定明天上午開會協商，若有共識，最快本月22日開議。他說，本會期最優先處理的就是修憲案，預計最晚3月29日得出院會；他直言，若國民黨堅持讓修憲陷入「三缺一」，那麼此次修憲工程，將在立院表決結果出爐後就此結束。

立法院上半年度的會期，依慣例約莫落在2月下旬開議。由於政院日前宣布解禁日本核災區食品，國民黨團揚言抵制行政院長蘇貞昌的施政報告，朝野對立局勢，讓開議日迄今仍未敲定。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，朝野已決定明天上午協商開議日，若有共識，最快本月22日開議，但也可能推遲至25日才開議。

對於本次會期優先處理重點，柯建銘點名，就是攸關公民權能否下修至18歲的修憲案。

柯建銘表示，修憲案若能獲得朝野共同支持，送出立院交給公民複決，若要與今年底9合1大選合併，必須抓半年的公告期，及公告後3個月內投票的彈性時間。因此，預計立法院最晚得在3月29日表決送出院會。

依照立院修憲委員會目前進度，已在1月時，將18歲公民權的修憲案送出委員會。但由於委員會討論期間，朝野爆發議事攻防爭議，國民黨團在委員會審查期間杯葛出席，日前也揚言民進黨必須重開修憲委員會、補強公聽會，讓程序更周延，否則國民黨不奉陪。

對此，柯建銘表示，立法院的議事程序規則很清楚，修憲草案已經送出委員會，接下來就是送朝野協商，最後交院會表決，不可能再送回委員會，就像列車已經開出，都快開到台北，怎麼可能拉回月台重新發車，相信國民黨心知肚明。

「就當火車能拉回來等國民黨好了，請問你們真的會上車嗎？」柯建銘說，就算整個重來，也不可能上車；其關鍵，就在於國民黨認為18歲公民權對他們沒幫助，能拿到的票比較少，所以才會找理由瞎起鬨，搞這些還以為大家會看不懂？

柯建銘表示，國民黨一方面拒絕出席當初的修憲委員會，一方面黨籍立委又提了一堆修憲案，說修憲很重要；問題是，若認為重要，為何當初委員會一開始就四處找民進黨吵架，再藉此理由拒絕出席？「你要是真的支持修憲，還會有心吵這種事嗎？」

對於接下來的程序，柯建銘直言，修憲委員會已經結束，沒有將修憲案送回委員會的程序；接著就是召開協商，最後送院會表決。若國民黨從頭到尾堅持抵制，就要對「修憲三缺一」負起歷史責任；而此次修憲工程，也將在立院表決結果出爐後就此結束。