藍直轄市議員提名 朱立倫祭「青年三箭」保障名額

國民黨昨（16）日通過直轄市議員選舉候選人提名辦法，黨主席朱立倫祭出青年三箭，青年新人民調加權比例最高加倍，希望能鼓勵青年、新人參政，但相關規定卻引起不小的爭議，國民黨台北市議員參選人滿志剛在臉書直言，「我的年齡、忠誠，經驗與歷練，將成為包袱」。

滿志剛在臉書表示，黨中央公佈的提名辦法，為了鼓勵年輕人參選，35歲以下、40歲以下，分別都有優厚的民調加權機制，而自己因為將屆不惑，恐怕會因此落居劣勢。

雖然滿志剛說自己不怨、可以接受，不過他透露自己的政治生涯起於台北市議員吳志剛辦公室主任，至今已超過15年，從馬前總統執政時期直到如今，「看過國民黨起樓臺，也看著國民黨樓塌了，不曾離開」，但同期的綠營助理中，有人已選上民意代表、有人已經出任縣市局長，而這批藍營的「幕僚世代」10年前被教育「再磨，再練，再等等」，10年後卻又被民調加權給拋棄。

滿志剛說，在現有的機制下，「我的年齡、忠誠，經驗與歷練，將成為包袱」，但他認為自己的經驗與歷練能夠落實在服務的品質上，因此寫下長文向支持者喊話，希望能夠獲得民眾在初選民調中的支持。