新竹市長林智堅11日上午接受媒體人周玉蔻專訪，就大新竹合併議題與年底選戰提出討論。面對周玉蔻步步進逼，追問大新竹合併是否有黨內老鼠作怪？林智堅四兩撥千金，直指問題在國民黨身上，批藍營先前挾持總預算說要從長計議，自己也搬開因人設事石頭，如今國民黨卻避而不談，根本就是始亂終棄、渣男行為。

大新竹合併最關鍵的地址法審理卡在立院，民進黨身為立院多數，竟遲遲未能有進展，周玉蔻追問民進黨內是否有人在搞鬼扯後腿？民進黨若無魄力讓大新竹合併升格，恐影響綠營支持者對民進黨的看法，甚至影響2022大選結果。

對此林智堅表示，大新竹合併是他的目標與期待，並不會因為他宣布不參選大新竹市長而延遲推動，他們也不要再在意國民黨看法，要實質討論，按著立院時間表前進，最短在這個會期內要通過，並在6月前送行政院核定，他認為還有機會，希望趕快完成。

面對國民黨數度阻撓大新竹合併，林智堅表示，上次臨時會要審總預算，國民黨挾持總預算，不讓柯建銘總召討論地制法，為了顧全大局所以不審，但下個會期2月底希望能好好審查，還給新竹人公道。林智堅也批國民黨一開始亂，說他因人設事、說地制法要從長計議，都聽他們的了，結果現在也不提，根本是始亂終棄的渣男行為。

至於大新竹合併與否，影響2022年底大新竹選舉布局，各黨都有屬意人選，但民進黨至今人選如一團迷霧，遲未出爐。林智堅表示，民進黨要推出一個不管是選新竹市或是大新竹都要能勝選的人選，假設以大新竹來看，關鍵在中間選民。周玉蔻則認為就新竹科技城市的屬性，是否項科技界尋覓人才？林智堅表示不排除任何可能，現在選對會剛成立，也有一些名單，會逐一向屬意人選探問意向。

周玉蔻也與林智堅討論民進黨在其他縣市首長可能的人選，林智堅表示，自己在中二選區輔選時，發現選舉沒有不可能，尤其候選人與大環境都是關鍵。至於衛福部長陳時中是否挑戰台北市長選戰？林智堅認為陳時中防疫與應對絕佳，是很好的人選。