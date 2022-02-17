新竹市長林智堅去年底宣布不參選大新竹市長，多次點評高虹安、鄭正鈐等在野黨立委，直批他們政治作秀、一點都不強、民調個位數等。林智堅17日出席活動時再度砲轟外傳有意參選新竹市長的鄭正鈐，更反問在場國民黨籍議員林耕仁：「國民黨應該有更好的人選吧？」讓林耕仁尷尬起身作揖：「謝謝市長。」

林智堅出席竹市建華市民活動中心開工典禮，致詞時指出他去年倡議大新竹合併升格，卻飽受因人設事批評，為順利促成此事，他12月27日宣布不參選大新竹市長，也盼鄉親要選出會做事而不是作秀的人。

至於誰是作秀之人？林智堅暗諷新竹國民黨籍區域立委鄭正鈐，從來沒有為竹市爭取過中央經費，也反對大新竹合併升格，更霸占主席台、擱置審查，他直言：「相信未來國民黨會有更好的人選。」還反問在場有意參選市長的國民黨籍議員林耕仁：「應該不會還是這位吧？」讓林耕仁尷尬起身作揖。

接著林智堅再批某不分區立委，以公道三新闢道路工程為例，時代力量黨團當時帶著拆遷戶到市府陳情，甚至下跪，也讓他非常心疼。像是喝好水議題，市府第一時間支持、並修正自治條例，而後地方公投也順利通過，但時力黨團卻仍然三天兩頭帶著公民團體來抗議、作秀，「都是為了選舉聲量，沒有真正在做事。」

「每天為了反對而反對。」林智堅直批，這些想參選的立委，在新竹市甚至沒有設立服務處、也沒有助理在地方服務，盼大家都能選出為城市做好、能讓城市更好的人。