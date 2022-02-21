桃園市長鄭文燦、新竹縣長楊文科、新竹市副市長沈慧虹21日共同宣布「桃竹竹一證通」啟用，開放3縣市居民跨縣市圖書借閱，共享實體及線上資源，3首長獨缺新竹市長林智堅，代表與會的沈慧虹連忙說抱歉，強調林是因主持新竹市重大工程會報而不克出席，但他清楚知道給孩子一本書，就是給他一把通往世界的鑰匙，希望桃竹竹合作帶來知識的力量。

鄭文燦表示，桃園繼108年開通「新北桃一證通」服務後，今日再開通「桃竹竹一證通」跨縣市圖書借閱服務，民眾只要於「桃園市立圖書館」網站後台勾選啟用新竹縣、新竹市一證通服務，就可將3縣市之借閱證結合於1證，共享實體館藏及線上資源，不只圖書館分館及圖書數量等於擴大數倍，圖書資源也能形成互補，對於在不同城市生活、就業的市民來說，便利性更是大幅提高。

鄭文燦表示，透過啟用「一證通」服務，桃園市民辦理1張圖書借閱證，即可於新北市、桃園市、新竹縣及新竹市4地公共圖書館享有圖書服務，借書雖看似小事，卻是區域聯合治理成效的展現，藉由整合區域之間戶政、地政、借書、Youbike等服務，讓居民感受到便利、享受彼此資源，正是實現了共同生活圈的願景。

鄭文燦指出，桃園市、新竹縣、新竹市是除了台北市之外，家戶所得排名前幾名的縣市，但富裕之外，「富而好禮」更是共同目標，因此推廣閱讀、充實圖書館建設相當重要，在他就任市長後，已經推動新建或改建圖書館舍共23間，整體工程經費超過76億元，其中15間館舍已經啟用、8間館舍正在新建或規劃中，而指標館舍桃園市立圖書館新總館，也將於今年10月15日落成啟用。

鄭文燦並說，桃園也大力支持提升購置館藏經費，升格前103年原編列館藏購置經費2500萬元，今年已提升至1億6千萬元，104至110年累計購書經費達5億5千萬元，目前桃園市立圖書館擁有近400萬冊實體書及電子資源，同時也持續透過擴大串聯「一證通」服務，讓桃園及周邊縣市生活圈的優勢彼此加乘互補，減少城鄉文化落差。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣市居民所得收入較高，十分認同鄭市長「富而好禮」的理念，而閱讀是修身養性最好的方法，透過閱讀，可提升思想、改變氣質，因此他上任後，將購置書籍預算從一年481萬元，提高到110年一年1710萬元、再提升到今年一年2588萬元，是歷年最高；另外積極舉辦世界閱讀日、書車下鄉等活動，並推動新竹縣立總圖書館新建工程，提倡閱讀風氣。今日「桃竹竹一證通」服務啟用後，可串聯3縣市超過60間圖書館、7百萬冊書籍，對桃竹竹鄉親來說，是非常好的消息，借書閱讀更方便，有助形成富而好禮的社會。

新竹市副市長沈慧虹表示，新竹市的經濟力不容小覷，但也從未忽略文化底蘊和閱讀的重要性，新竹市已經連續3年蟬聯非六都地區借閱讀書冊數量最高的城市，也將保持這樣的軟實力。「桃竹竹一證通」服務開通之後，透過科技的便利，不論是實體書、電子書，隨時借閱歸還，不會受到縣市分隔的阻礙，感謝桃園市、新竹縣共同構築夢想，以知識力串起桃竹竹的感情。

桃園市立圖書館長姚敦明表示，凡持有桃園市、新北市、新竹市、新竹縣任一縣市借閱證的讀者，只要透過手機或電腦登入該縣市圖書館官網，前往「個人書房」專區即可勾選啟用一證通服務，相關資訊請上桃園市立圖書館官方網站www.typl.gov.tw或電洽桃園市立圖書館（03-2868868＃2031）。