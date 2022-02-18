立委蘇巧慧18日南下屏東會勘醫學中心等級的屏東榮總工程進度，也為正力拚黨內屏東縣長初選的周春米加油打氣，她強調，屏東尚未有過女縣長，而現今是以女力創造歷史的時刻，為周力拚屏東第一女縣長獻上最誠摯祝福。

蘇巧慧會勘前特地抽空品嘗在地平埔豬肉，也共同回憶屏東的往昔轉變，讓她不禁大讚，屏東真的一點一滴地向前進步。她也稱讚周春米，用專業、溫暖、調和鼎鼐的特質及實際成績，讓屏東向前。

周春米表示，蘇巧慧是她2屆立法院的好同事、好姐妹，都具備法律專業，都待過教育文化委員會，更同樣都是屏東的女兒，因此特別關心屏東鄉親的大小事。

而屏東醫療資源缺乏，是所有屏東人共同關切的，象徵屏東醫療進步的屏東榮總完工在即，因此特別邀請衛環委員會的蘇巧慧一同會勘屏東榮總工程進度，希望給予屏東人最完善的醫療照顧。

周春米回憶，從推動國防部提早歸還土地，到確保榮總醫院今年底可以完成並啟用營運，讓屏東鄉親免去跨縣市就醫、照護的窘境，這段路上有許多人共同努力，包括行政院長蘇貞昌在行政院大力支持，也包括蘇巧慧提供許多寶貴意見，大家都是屏東醫療進步的重要推手。

蘇巧慧說，她和周春米都是屏東的女兒，屏東人都當總統了，但還沒出過女縣長，因此特別南下替周春米加油打氣，但她也強調，立委鍾佳濱及莊瑞雄都是非常好的前輩，當然希望3人都心想事成，不過位置只有一個，最後決定的還是屏東鄉親。