台灣鳳梨的銷日量大增8倍，屏東24日又封櫃40公噸金鑽鳳梨銷日，農糧署署長胡忠一（右二）稱，今年銷日量可望突破3萬公噸。（謝佳潾攝）

去年2月大陸祭出「禁台鳳梨令」後，反讓台灣鳳梨的銷日量大增8倍，去年高達1萬7852公噸，而屏東24日又封櫃40公噸金鑽鳳梨銷日，農糧署署長胡忠一除到場肯定外，更稱今年銷日量可望突破3萬公噸，內銷價也持續看好。

胡忠一指出，去年2月27日，大陸宣布3月起禁止進口台灣鳳梨後，他的日本朋友一面倒地說，「根本造福日本人」，台灣鳳梨鮮甜多汁、果心可食，日本人愛不釋手，但因量多往大陸銷，使得日本每年能買到的量僅2000公噸，而大陸禁令一出後，去年銷日量達1萬7852公噸，較往年大增8倍之多。

胡忠一笑稱，日本人到底有多愛吃台灣鳳梨，從詢問度可看得出來，去年8月鳳梨產季剛過不久，他們就在問何時能再買，使得今年的銷日量相當可觀，鳳梨從1月3日開始出口後至2月23日，銷日量達1568公噸，占總外銷量95％。

「今年銷日量可望突破3萬公噸！」胡忠一說，因去年3至5月乾旱，使得今年採收的鳳梨果粒偏中小，剛好是日本人最喜歡的，品質好、甜度更高，加上有在日台商裕毛屋的全力相助，將台灣鳳梨帶進日本超市，因此有信心今年的銷日量可再破紀錄。

他強調，除外銷亮眼外，內銷狀況也很好，去年的內銷價每公斤達23.5元，高出前一年的22.1塊，而今年2月中旬的平均價，每公斤高達28.8元，比去年同期23.5元高出5.3元，他相信外銷量多會帶高內銷價，尤其是有產銷履歷的鳳梨。

台灣鳳梨成功銷日一事，立委莊瑞雄也從中協助，他說，屏東從2月起進入鳳梨產季，是全台最早的產區，而去年雖因中國打壓一度發生鳳梨銷售危機，但也因禍得福，反讓台灣鳳梨走向更廣大的國際市場。