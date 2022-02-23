「屏菸1936文化基地」為台灣首座菸葉主題館，25日開幕後預料將成為屏東新興熱門景點。（林和生攝）

選在228連假之前，屏東菸葉廠嶄新開幕，加上正在進行的屏東燈節、熱帶農業博覽會、落山風藝術季、四重溪溫泉季等大型活動，從農曆年前一直熱鬧到元宵之後，屏東縣長潘孟安強力邀請全國遊客把握年節最後一波熱潮，來趟屏東行，感受南國多一度的熱情。

由屏東菸葉廠改造的「屏菸1936文化基地」，為台灣首座菸葉主題館，完整保留菸葉加工機具，透過數位科技導入，重現工業遺產的歷史風華，25日開幕後，預料將成為屏東新興熱門景點。

另屏縣府預計在26日晚間6時，於縣民公園推出「山海屏行」戲劇表演，由前太陽劇團舞者張逸軍擔任編導，結合美國當代馬戲藝術家胡啟智、西班牙傑出演奏家柯源盛、屏東高中海洋男聲合唱團等，融合舞蹈、歌仔戲歌謠、馬戲、音樂等不同藝術元素，並邀請屏東女兒Ella陳嘉樺共同演出，期待撞擊出精彩火花。

同時在車城海口港舉辦的落山風藝術季，把恆春半島獨特天候轉化為藝術創作，縣府表示，這種颱風級別的藝術展只有在恆春半島，還有不少人專程衝著體驗落山風而去，展期一直到3月1日止。

潘孟安指出，這些活動及地點都適合閤家出遊，且有許多可愛元素，例如熱博迪士尼巨型彩繪稻田，有「奇妙仙子」、「三眼怪」、樹人「格魯特」、原力強大的「古古」及台灣原生種「草鴞」；縣民公園有「春江獸」，勝利星村有史努比，萬年溪燈區也有太空人、火箭，都讓大小朋友驚喜連連，228出遊歡迎首選屏東。