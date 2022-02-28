俄羅斯對烏克蘭發動軍事攻擊，導致烏國烽火連天，屏東縣長潘孟安沉重表示，國際發生戰事令人遺憾，尤其是無辜民眾流離失所、或不幸痛失親人，屏東縣政府聲援烏克蘭，將縣民公園殺蛇溪河道燈光調整為烏克蘭國旗黃藍雙色，同時祈求盡快恢復和平。

潘孟安28日參加228紀念追思會，會後接受採訪表示，自己年輕時曾在烏克蘭及俄羅斯經商、生活超過2年，這段回憶給予他人生成長重要養分，而2國人民善良純樸的模樣至今仍深藏在他心裡。

無奈戰火無情，潘孟安強調，俄烏戰火引起全球關注，從過去歷史來看，戰爭都是無情剝奪人民的生命安全、財產，不論戰爭最後結果如何，受傷的都是民眾；對於發動侵略、破壞和平者，台灣和世界民主國家同聲譴責。

還說，看到2個烏克蘭媽媽相擁而泣的新聞，縱使孩子已經順利離開烏克蘭，依然令人心酸，因此，屏東透過縣民公園殺蛇溪河面燈光，為烏克蘭祈福，期盼戰爭盡快結束，恢復和平，讓烏國民眾能夠早日重建家園。