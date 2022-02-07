近年歐洲議會與台灣關係良好，還有多國議員訪台，立法院長游錫堃昨（6）日透露有回訪意願，我外交部則表示樂觀其成並會全力協助促成。羅智強辦公室主任楊植斗針對游錫堃的行為進行分析，猜測「可能是不願讓2024賴清德專美於前」。

楊植斗今日在臉書表示，游錫堃最近動作頻頻，一下要回訪歐洲議會、一下又拋出核食議題，讓楊植斗猜測「可能是不願讓2024賴清德專美於前」，說「不甘寂寞的游錫堃」。

楊植斗表示，游錫堃說只要符合國際標準、科學論據及民意，立法院就該支持核食，但楊植斗指出早在2018年人民就用779萬公投票拒絕核食，單論民意這應該是最接近全民想法的一次，「立法院又如何能支持？」

楊植斗說，以萊豬經驗來看，綠委和小黨側翼自甘墮落淪為橡皮圖章，明明中正萬華的民眾反對萊豬，林昶佐卻還是一路護航，並指出萊豬開放時劉建國、江永昌、林淑芬等人跑票，結果這次立法院長主動說要支持核食，「民進黨內恐怕再無跑票的良心」。

楊植斗表示，「游錫堃向蔡英文搖尾乞憐，降格為行政權下的立法局長，能換來2024關愛眼神？只怕又是求個寂寞！」