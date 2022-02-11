資深媒體人彭文正。（資料照片）

對於倫敦大學日前在官網發聲明稱，「現任台灣總統蔡英文博士，經兩位考官確認論文之提交和檢核，於1984年2月取得博士學位」一事，資深媒體人彭文正表示，他們會向聯合國教科文組織提控訴，也會向大學評比機構提出檢舉，誓言讓倫敦大學跌出百大之外！彭文正也向蔡英文喊話，「好好的痛悟吧！」

倫敦大學日前在官網發聲明稱，「現任台灣總統蔡英文博士，經兩位考官確認論文之提交和檢核，於1984年2月取得博士學位，雖然尚不清楚圖書館是如何保存論文影本的，但這跟蔡的學位無關，該博士學位已被正確授予」。

彭文正11日在接受王淺秋《千秋萬事》廣播節目專訪時預告，倫敦大學官網到時候可能會丟出斑駁的博士論文，弄一個影像版，看起來是30幾年前的，然後聲稱找到了。他們會努力找一個替代品，但都沒有用。

彭文正笑稱，給他1萬美金，他也可以幫忙做出來。但是網路上的照片是可以穿越時空的，而實體的東西無法穿越時空， 從頭到尾拿不出1983年像樣的論文。如果能拿出來，就可以檢驗，倫敦大學想玩這麼大，「我們真的很想陪你玩」！

彭文正透露，他們會向聯合國教科文組織提控訴，也會向大學評比機構提出檢舉，誓言讓倫敦大學跌出百大之外！彭文正也向蔡英文喊話，「好好的痛悟吧！」