前台北市長郝龍斌也點名時代力量、民眾黨下架林昶佐。（張鎧乙攝）

罷昶總部今晚舉辦選前之夜「散昶最終戰」造勢，呼喊罷免林昶佐、下架林昶佐。

無黨籍立委林昶佐罷免案明天投票，罷昶總部今晚舉辦選前之夜「散昶最終戰」造勢，中廣董事長趙少康批評民進黨這樣鴨霸、蠻橫、不講理，民進黨現在就是一個絕對腐化的政黨，前台北市長郝龍斌也點名時代力量、民眾黨下架林昶佐，明天一起分享罷免林昶佐勝利果實。

趙少康表示，民進黨在公投算是小勝，也不是大勝，蔡總統拿到800多萬票，公投400萬票不到，少了400萬票，反萊豬20％，支持萊豬21％也不過25％，國民黨算是沒成功，但民進黨也不算勝，他是民進黨我很緊張，但民進黨認為公投贏了，第二天立刻在總統官邸召開會議讓新竹縣、新竹市合併，逕付二讀，有這種不講裡的政黨，不要他下台要誰下台？立院總預算從委員會抽出來，也要逕付二讀，「民進黨乾脆改名叫二讀黨算了啦。」

趙少康說，不只是罷免林昶佐，是給蔡英文顏色看看，給民進黨顏色看看，要人家知道萬華、中正民眾是反對他們的，就算是民進黨支持者，看到民進黨這樣鴨霸、蠻橫、不講理，也會心痛失望的，民主是這樣不顧程序正義的嗎？

趙少康炮轟，民進黨號稱民主進步黨，其實民主一直在退步，民進黨再這樣下去台灣沒有民主，權力使人腐化，絕對的權力使人絕對腐化，民進黨現在一個絕對腐化的政黨，投票就是小老百姓展現聲音，發出我們怒吼的時間，趙少康率眾人高呼「下架林昶佐」。

壓軸的郝龍斌表示，他今天很努力在想，林昶佐到底做了什麼事，首先是用文化部的錢前往大港開唱，第二則是對方身為立委，卻用政府資源去拍電影，「愛唱歌、愛拍電影的林昶佐 ，到底對萬華人做什麼？」這種立委當然要罷免他。

郝龍斌強調，民眾要的是維護權益的立委，而非唱歌、拍電影的官員，他認為在野黨民代應團結監督執政黨，林昶佐卻當民進黨側翼，當然必須下台，他除呼籲國民黨出來投票，還點名時代力量反對叛徒，民眾黨也該出面下架侮辱黨主席柯文哲的林昶佐，明天大家要一起分享罷免林昶佐勝利果實。最後全體與支持者一同呼喊罷免林昶佐、下架林昶佐。