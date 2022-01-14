積極爭取民進黨台南市東區市議員提名的陳金鐘。（摘自陳金鐘臉書／洪榮志台南傳真）

民進黨台南市黨部12日通過東區市議員建議提名3席，提前引爆「黨內互打」。尋求連任的現任東區議員蔡旺詮14日在市議會臨時會，公開批評爭取黨內提名的前市府社會局機要秘書陳金鐘，濫用行政資源，公私不分，到處豎立選舉看板，並活躍於競選活動，有濫用職權之嫌。陳金鐘則回應說，蔡旺詮不該因提名席次不如意即攻擊同志，也不該利用現任議員的資源批評市府。

蔡旺詮表示，市府應重視民眾的觀感，在利益迴避上要有非常清楚且嚴謹的意識。但近來市府明顯並未恪守利益迴避原則，日前任職市府社會局機要秘書的陳金鐘，濫用行政資源，公私不分，到處豎立選舉看板，並活躍於競選活動，除了有濫用職權的嫌疑外，更令人好奇是否能兼顧他在市府的職務。

蔡旺詮指出，法務部於2009年曾公布，機要秘書也適用《公職人員利益衝突迴避法》，呼籲市長黃偉哲應加強約束府內人員，嚴格遵守利益迴避；參選雖是個人自由，但也請陳機要秘書先請辭再參選，以免民眾質疑執政團隊的中立性，平白遭人猜忌。

積極爭取東區市議員黨內提名的陳金鐘則回應說，他已於本月11日提出辭呈，不僅市長批准，也已辦好離職手續，為了選舉大家應該一起打拚，並且互相祝福，但蔡旺詮為了自己的利益批評別人，僅因爭取提名2席不如意就攻擊同志，這樣很不好。