台北中正萬華立委林昶佐罷免案，及台中第二選區立委補選將於1月9日舉行。民進黨台北市議員王世堅也將臉書大頭貼換上「靜昶守護」特效框，表態支持林昶佐和民進黨候選人林靜儀。對此，宅神朱學恒表示，「堅哥，不用多說，我們都明白了」，還有網友翻出先前王世堅挺前立委陳柏惟的臉書動態直言，「大家都懂的」。

民進黨日前在中常會後舉行「靜昶守護 終結惡鬥」記者會，強力拉抬林靜儀、林昶佐聲勢。身兼黨主席的蔡英文總統率領黨籍候選人林靜儀、無黨籍立委林昶佐，強調1月9日「靜昶守護，終結惡鬥」，讓政府可以專注國政、社會有個平靜好年。

王世堅今天(3日)將臉書大頭貼特效框換成「靜昶守護」，並發文表示，「2022.1.9 靜昶守護！」正義一定贏，台中第二選區，支持四號林靜儀；終結惡鬥，台北中正、萬華，不同意罷免林昶佐，一起換上臉書特效框，讓更多人進場守護！

看到王世堅更換大頭貼特效框後，朱學恒也在臉書上發文表示，「堅哥，不用多說，我們都明白了」。網友們也留言回應朱學恒，「感謝扶龍王進場守護台灣」、「沒關係，我們喜歡的堅哥10號就回來了，大家再忍忍」、「一定要投同意票、堅哥才有機會提前當立委」、「地表最強扶龍王表態了！靜昶維修亮燈了！」、「支持堅哥選中正萬華立委」。

此外，更有網友翻出去年陳柏惟罷免案投票前，王世堅更換臉書大頭貼特效框力挺的臉書貼文，「堅哥，上一次發的！大家都懂的」。