朱立倫未出面開記者會 黃暐瀚暴怒吐4字

今（9）日台中第二選區立委補選，民進黨林靜儀勝出；而台北市中正萬華區立委林昶佐罷免案未達通過門檻，國民黨主席朱立倫未出面開記者會，而由發言人凌濤出面說明。資深媒體人黃暐瀚暴怒拍桌表示「莫名其妙！」

台中市第二選區立法委員補選、台北市中正萬華立法委員罷免案投票已結束。對於今天兩場投票結果，國民黨發聲明表示，1／9台中市第二選區立法委員補選及台北市中正萬華立法委員罷免案投票已順利結束，無論稍後選舉的結果，都將由黨發言人凌濤出面說明選舉的結果。

黃暐瀚今（9）日在政論節目《國民大會》中指出，他一看到凌濤開記者會，朱立倫不出來，當場抓狂，拍桌痛罵「搞什麼東西啊？當什麼黨主席啊？整個火都燒起來！莫名其妙！」連同台的前立委郭正亮都驚訝表示，「朱立倫沒出來？」

台北市中正、萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案今日投票，全區218個投開票所，同意罷免票僅5萬4813張，差距門檻5萬8756票僅只差3943票之遙，但最終宣告失敗，不同意票則有4萬3340張票，總體投票率達41.9％。

根據中選會資料顯示，票數於晚間18時許開完，其中中二選區票數為顏寬恒為80912票、林靜儀為88752票；立委林昶佐罷免案部分，同意票為54813票、不同意為43340票，未達通過門檻。(最終票數仍須以中選會公告為準)