無黨立委林昶佐罷免案未過，中二選區立委補選由民進黨候選人林靜儀勝出。行政院長蘇貞昌今晚發布聲明表示，感謝選民、選務人員，也恭喜雙林。

蘇貞昌指出，今日稍早已致電給日前遭罷免的前中二選區基進立委陳柏惟，表達他遭罷免的惋惜之意，期許他繼續努力，也令致電給林靜儀恭賀勝選。另又致電林昶佐，對於能成功留住一位優秀的立委表達欣慰。蘇貞昌說，期許兩位委員，在歷經選民的考驗後，未來在立法院能有更亮眼的表現。

蘇貞昌表示，選舉活動已經結束，台灣社會是這樣透過一次又一次的公投與選舉，讓民主制度能夠愈臻成熟，也讓公共政策的理性討論，以及選賢與能的思辨能夠在生活中如呼吸般正常，這已是台灣民主的日常，我們也要繼續守護台灣防疫的日常。

蘇貞昌指出，近日國際疫情嚴峻，國內也出現零星本土確診病例，雖尚有脈絡可循，也要特別呼籲民眾持續遵守指揮中心公布的規範指引，注意相關防疫措施，團結防疫，一起守住台灣的民主和經濟，守護我們自己的家園。