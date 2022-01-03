看完總統府澄清柯文哲獨站爭議 趙少康吐4字反應

元旦總統府升旗典禮，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，獨自站在三軍樂儀隊前面的畫面，引發爭論。府方表示，基於防疫考量，才比照其他重要貴賓的方式，由工作人員導引，安排柯市長先至活動場地就位。資深媒體人趙少康今(3日)認為，照理講總統府那些人應該很有經驗，行政事務應該鉅細靡遺都非常注意，說80人滿了，「怎麼可能？」

關於座位的安排，總統府發言人張惇涵表示，今年總統府元旦升旗典禮首次由5大醫事團體共同主辦，主辦單位加上領唱國歌的防疫英雄，在總統府內準備的人數，即已超過80位人員，人數比起往年較多。因此，基於防疫考量，才比照其他重要貴賓的方式，由工作人員導引，安排柯市長先至活動場地就位。

趙少康今接受媒體聯訪時表示，不是沒去過總統府，多一兩個會怎樣，好歹是你們邀請柯文哲，人家又是首都市長，把他晾在那邊，失禮了，至少畫面看到柯一人在那邊很久。

趙少康直言，當然失禮事小，但若故意讓他糗，那就更不應該。至於被媒體問及「府方不是道歉是說致意」，趙說，「這我也不懂，道個歉有什麼了不起， 說對不起、疏忽，下次會注意就好，拐彎抹角搞半天沒什麼意思。」

趙少康最新分析

面對元旦升旗典禮爭議，柯文哲今早表示，這個國家有其他更重要的事，常常是這樣，以他的個性，「要我站就站不會囉哩八唆，也不會在意、不會小題大作」，當事人都無所謂了，感覺大家很喜歡興風作浪，台灣要做的事情太多了，不要浪費大家時間，「我都不在意了，奇怪了，旁邊的人那麼熱烈幹什麼。」