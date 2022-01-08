衛福部常務次長石崇良在去年本土疫情爆發時，語出驚人稱萬華就是破口，引發軒然大波。(圖／行政院)

桃園機場群聚案不斷延燒，目前整起事件已有14人確診，也正式宣告Omicron正式進入社區階段，今天(8日)指揮中心也公布最新確診的防疫計程車司機足跡，其中包括萬華7-11，也讓鄉民大酸「萬華蟲洞來了」、「找到破口了」、「柯文哲負責」。

個案17415家住新北，曾分別在1月4日和1月6日，到過宜蘭喜互惠生鮮超市羅東店，與萬華武昌街二段的7-11鑫樂昇店，加上本身為桃園機場防疫計程車司機，可說橫跨整個北部。

消息傳至PTT八卦版後，不少鄉民看到萬華後也忍不住狂酸：「看來柯文哲跑不掉了」、「柯文哲負責」、「萬華果然有蟲洞」、「綠側翼可以準備甩鍋柯文哲了」、「全台灣又要陪北市坐牢了」、「破口果然是萬華不是桃園」、「萬華什麼時候要併入桃園市」、「抓到了，又是萬華」、「摸頭燦笑」、「萬華病毒來了」。

去年5月底台灣本土疫情大爆發時，衛福部常務次長石崇良當時備詢遭立委羅明才提問破口到底是哪裡，竟語出驚人「萬華就是破口」，羅明才再問「萬華前一個地方是哪」，石崇良仍然堅持是萬華，引發軒然大波，甚至有綠媒直接用「萬華病毒」稱呼，造成萬華當地人相當不滿，部長陳時中為石崇良發言也二度道歉。