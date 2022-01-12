台北市擬恢復室內外運動「全程佩戴口罩」，其中打籃球也要戴，最快周六恢復。對於運動方面規則加嚴，台北市長柯文哲今指出，運動中心、健身房員工會加嚴，包括要求打疫苗，或不打疫苗做PCR，對顧客要求就按照中央標準就可以了。

針對運動方面規則加嚴，媒體問及健身房是否有近一步規範，柯文哲指出，今天有討論，的確要加嚴，但要有科學基礎，以運動中心顧客跟員工來看，員工要加嚴，因為是提供服務的人，有義務要做很多事情，顧客就沒有那麼嚴格。

柯文哲認為，真的要處理的是對員工、場所加嚴，提供服務的人有義務要加重防疫規範，包括要求打疫苗，或不打疫苗做PCR條件會加嚴，他看過一遍，要再改一改，周五正式宣布。

柯文哲說，運動中心、健身房一樣，顧客跟員工不一樣，對員工要求是政府責任，對顧客要求就按照中央標準就可以了。

至於戶外運動是否會要求戴口罩？柯文哲說，「國民自己要有自覺」，如果去爬四獸山，周圍20公尺內都沒有人，戴不戴口罩沒有關係，若到戶外區，大家一起票排舞、密密麻麻，那當然要戴口罩。柯說，戴口罩、勤洗手、保持社交距離還是不變的三個原則，國民自己要有能力判斷。