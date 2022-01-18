國內疫情升溫，指揮中心呼籲符合資格民眾盡快施打第3劑提升保護力。SOGO董事長黃晴雯今天表示，目前SOGO員工疫苗第2劑覆蓋率達97%，並鼓勵員工施打第3劑，施打者可獲得2500元的SOGO禮券。

本土疫情升溫，各家企業紛紛啟動防疫措施，包括禁止訪客、員工上下班分流、實施居家辦公等，兆豐銀行則採購快篩劑送給員工，要求所有員工年後上班必須先進行快篩。

南山人壽今天宣布防疫六大措施，其中，給予施打第3劑疫苗的內勤2天有薪疫苗接種假，盼提高接種率。

遠東SOGO百貨今天舉辦「歲末&福袋」記者會，黃晴雯在會中表示，目前SOGO員工疫苗第2劑覆蓋率達97%，鼓勵員工施打第3劑，施打者就有2500元的SOGO禮券。

她表示，疫情爆發以來，SOGO一直維持高標準防疫規格，像是美食街設置隔板、進行實聯制、量體溫、定時消毒等，確保商場環境安全。（編輯：林淑媛）1110118