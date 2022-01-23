59歲盧姓慣竊上月20日為了打麻將沒有賭本，跑到北市承德路一間辦公室行竊，他自己卻不知下手的地方是議員服務處。議員發現辦公室遭人侵入損失3000元，立即通知警方到場查看，轄區派出所組成專案小組，16小時內在雲林縣逮捕盧嫌，訊後依法送辦。

盧男平時喜歡到萬華區的麻將協會打牌，但因積欠入場費，將身分證押在櫃檯，他上月20日凌晨4點，派出所接獲保全轉報，議員服務處內有1名身穿黃色毛帽、條紋長袖上衣、黑色口罩侵入屋內，警方立即聯繫議員，查看後方發現竊賊從後窗進入，搜刮抽屜內物品，得手3000元。

警方調閱附近監視器，發現是轄區的慣竊，得手來的錢都會到萬華區的麻將協會打牌，在搭車返回雲林，員警立刻驅車南下，在一處公園內，查獲正在呼呼大睡的盧嫌，他聲稱犯案後去打牌，輸到剩下數百元，只好搭車返回雲林，並在他身上起出犯案用的老虎鉗，訊後依法送辦。