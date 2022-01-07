顏清標血壓飆高住院 趙少康：選舉選到祖宗八代都被拿出來鬥爭

台中第二選區立委補選將於周日投票，6日卻傳出國民黨候選人顏寬恒的父親顏清標，疑因被問及母親祖墳問題、氣到血壓飆高送醫住院。資深媒體人趙少康今(7日)對此表示，當然很生氣，選舉選到祖宗八代都被拿出來鬥爭，選舉不需要搞成這個地步，且這席本來就不是民進黨的！

趙少康提到，標哥要保重，一直很感念對方，上次去迎媽祖，受到對方很親切招呼，是個有情有義的人，「當然很生氣，選舉選到祖宗八代都被拿出來鬥爭，選舉不需要搞成這個地步，這席本來就不是民進黨的，所以就算敗選民進黨也沒輸」。他認為，選舉要努力，也不需要把人抹黑成這樣子嘛，顏清標、顏寬恒在地方服務那麼久，真的像他們(民進黨)講的這麼壞？那難道在地人都不知道嗎？公道自在人心，很多時候做過頭是會反彈的。

趙少康直言，選舉有批評、對罵都正常，但是已經過頭到無所不用其極，連祖墳拿出來，再怎樣也不能這樣，顏家有把蔡英文祖墳拿出來講嗎？何必這樣攻擊？很不厚道；他接著說，過去也不認識顏清標，但最近接觸覺得顏是蠻厚道、老實的人，人的厚道很重要，今天聽到顏清標送急診很震驚，自己曾訪問過替顏清標換肝的醫師陳肇隆，換肝還是要經常保養，一怒急攻心也不好，他也要勸顏清標選舉這回事看淡一點，不要往心理去，身體最重要。

光田綜合醫院策略長孫茂勝今說明，顏先生昨下午4點多，因頭暈身體不適至該院急診，經檢查發現血壓不穩定、腸胃炎、脫水情形，安排收治住院治療，目前仍住院中。顏寬恒今也透露，父親的血壓昨晚已穩定，謝謝大家關心。但對於顏清標血壓飆高的原因是否與祖墳有關，顏寬恒不願多談。